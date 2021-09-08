Погрузчик наехал на пешехода в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре водитель погрузчика совершил наезд на пешехода. Получившая травмы женщина госпитализирована, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«06 сентября, в 20.00, в областном центре, на территории одного из ТОО, 45-летний водитель во время погрузочно-разгрузочных работ совершил наезд на пешехода», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно от правоохранительных органов, водитель двигался на погрузчике. 50-летняя пострадавшая женщина с травмами доставлена в больницу. По данным управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых 31 человек погиб, еще 504 травмировано.