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    11:50, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Погрузчик наехал на пешехода в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре водитель погрузчика совершил наезд на пешехода. Получившая травмы женщина госпитализирована, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «06 сентября, в 20.00, в областном центре, на территории одного из ТОО, 45-летний водитель во время погрузочно-разгрузочных работ совершил наезд на пешехода», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как стало известно от правоохранительных органов, водитель двигался на погрузчике. 50-летняя пострадавшая женщина с травмами доставлена в больницу. По данным управления здравоохранения Павлодарской области, пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

    С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 356 ДТП, в результате которых 31 человек погиб, еще 504 травмировано.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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