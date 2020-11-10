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Погром устроил в магазине электроники психически больной павлодарец

10 Ноября 2020 13:01
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Погром устроил в магазине электроники психически больной павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Молодой человек, сбежавший из дома и пришедший в торговую точку, состоит на учёте, так как страдает психическим заболеванием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В одном из магазинов, расположенных в городе Павлодаре, по улице Лермонтова, посетитель раскидал сотовые телефоны, находящиеся на витрине. После необычного визита продавцы вызвали полицию и скорую помощь», - сообщила в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полиция, приехавшая в магазин, выяснила, что молодой человек вёл себя агрессивно, кидался на охрану, а затем разбросал несколько гаджетов. Выяснилось, что у посетителя - психическое заболевание, и он состоит на учёте, а за 20 минут до погрома, который он устроил, в полицию позвонила женщина, сообщившая, что её больной сын сбежал из дома.
«Приехавшие сотрудники скорой помощи госпитализировали 28-летнего мужчину в больницу для прохождения курса лечения», - добавили в пресс-службе.


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#Павлодарская область   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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