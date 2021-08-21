+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погранслужба проводит перегруппировку подразделений в Мангистауской области

21 Августа 2021 21:52
Поделиться:
Погранслужба проводит перегруппировку подразделений в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного антитеррористического учения «Каспий - Антитеррор-2021», проводимого под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Мангистауской области Пограничной службой проводится перегруппировка своих подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Новости по теме
Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве
Актуальные вопросы безопасности рассмотрела комиссия по ЧС в ВКО Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область Какие законодательные изменения произошли в сфере промышленной безопасности

«Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции. Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

Цель учений – совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории Содружества Независимых Государств.


Подписывайтесь на наш канал:

#Армия   #Безопасность   #Пограничники   #Мангистауская область   #Регионы   #Силовые структуры   #КНБ РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве
Актуальные вопросы безопасности рассмотрела комиссия по ЧС в ВКО
Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область
Какие законодательные изменения произошли в сфере промышленной безопасности
Популярное
1 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
2 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
3 Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
4 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
5 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
6 535 жалоб отправили жители ВКО в Фонд социального медстрахования с начала года
Читайте также
Сборная Вооруженных Сил РК начала подготовку к «Конному марафону» в Тыве
Мажилисмены обсудили проблемы трёхсменных и аварийных школ
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
535 жалоб отправили жители ВКО в Фонд социального медстрахования с начала года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив