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Пограничные ограждения устанавливают на границе Атырауской и Астраханской областей

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Апреля 2021, 14:22
Пограничные ограждения устанавливают на границе Атырауской и Астраханской областей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 апреля 2021 года работы по возведению новых пограничных ограждений начались в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook акимата Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

Казахстан и Россия ратифицировали Договор о казахстанско-российской государственной границе, который был подписан в Москве 18 января 2005 года, где демаркационные работы еще не завершены. В этом году на приграничной территории начались работы по возведению новых ограждения, пограничными службами воинской части «2016».

«14 апреля текущего года пограничники приступили к строительным работам. Некоторые жители приграничного села Коптогай просили разъяснить ситуацию и выразили недовольство проводимыми работами. 13 апреля мы с представителями акимата провели разъяснительные беседы о законности проводимых работ с жителями села Коптогай. Также представители пограничной службы и правоохранительных органов разъяснили законность проводимых работ», - рассказал аким Курмангазинского района Марат Мурзиев.

Как разъяснили представители пограничной службы КНБ РК, «установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров».

В связи с чем, инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай к ограждениям, которые находятся на территории Российской Федерации в 1 800 метрах.


Атырауская область   Пограничники   Россия   КНБ  
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