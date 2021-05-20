Пограничники задержали нарушителя госграницы, находящегося в международном розыске

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло 15 мая в железнодорожном пункте пропуска «Петропавловск» на платформе между вагонами грузового поезда сообщением «Челябинск – Петропавловск». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

15 мая 2021 года в железнодорожном пункте пропуска «Петропавловск» на платформе между вагонами грузового поезда сообщением «Челябинск – Петропавловск», с помощью камер видеонаблюдения оператором ОПК замечено затемнение между грузовыми вагонами. Незамедлительно туда был направлен пограничный наряд для проверки информации, в результате чего задержан гр.ажданин России П.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что задержанный находится в международном розыске.

Материал зарегистрирован в ЕРДР и передан по подследственности в Департамент полиции на транспорте по Северо-Казахстанской области.



