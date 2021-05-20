+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пограничники задержали нарушителя госграницы, находящегося в международном розыске

20 Мая 2021 00:18
Поделиться:
Пограничники задержали нарушителя госграницы, находящегося в международном розыске

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло 15 мая в железнодорожном пункте пропуска «Петропавловск» на платформе между вагонами грузового поезда сообщением «Челябинск – Петропавловск». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Новости по теме
1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО
Объемы производства сельхозпродукции снизились в СКО Маслоэкстракционный завод построят в СКО Восстановить заброшенные дома в райцентрах поручил аким СКО

15 мая 2021 года в железнодорожном пункте пропуска «Петропавловск» на платформе между вагонами грузового поезда сообщением «Челябинск – Петропавловск», с помощью камер видеонаблюдения оператором ОПК замечено затемнение между грузовыми вагонами. Незамедлительно туда был направлен пограничный наряд для проверки информации, в результате чего задержан гр.ажданин России П.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что задержанный находится в международном розыске.

Материал зарегистрирован в ЕРДР и передан по подследственности в Департамент полиции на транспорте по Северо-Казахстанской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
1700 доз «синтетики» изъяли у студента колледжа в СКО
Объемы производства сельхозпродукции снизились в СКО
Маслоэкстракционный завод построят в СКО
Восстановить заброшенные дома в райцентрах поручил аким СКО
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
2 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
3 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
4 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
Восстановить заброшенные дома в райцентрах поручил аким СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив