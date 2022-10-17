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Пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками в Жамбылской области
17 Октября 2022, 15:36

Пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Кыргызстана пытался провезти через казахстанскую границу крупную партию наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«13 октября т.г. Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресечена попытка провоза контрабанды крупной партии наркотиков. При проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызской Республики обнаружено свыше 10 кг психотропного вещества. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе КНБ.


Фото:gov.kz






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