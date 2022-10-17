17 Октября 2022, 15:36

Пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Кыргызстана пытался провезти через казахстанскую границу крупную партию наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«13 октября т.г. Пограничной службой КНБ в автомобильном пункте пропуска «Кордай» Жамбылской области пресечена попытка провоза контрабанды крупной партии наркотиков. При проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызской Республики обнаружено свыше 10 кг психотропного вещества. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Фото:gov.kz























