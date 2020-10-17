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Пограничники задержали граждан Кыргызстана за попытку незаконно попасть в Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Октября 2020, 13:39
Пограничники задержали граждан Кыргызстана за попытку незаконно попасть в Казахстан

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничники Жамбылской области задержали шесть граждан Кыргызстана, они пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

15 октября 2020 года Департаментом пограничной службы по Жамбылской области (пункт пропуска «Карасу») предотвращена попытка незаконного пересечения Государственной границы РК.

«В ходе досмотра пограничным нарядом автомашины «Mercedes-Benz» в салоне автомашины обнаружены 6 граждан Кыргызской Республики, укрывшихся от паспортного контроля и пытавшихся пересечь границу без регистрации. Водитель автомашины и 6 граждан Кыргызстана задержаны, возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан», - пояснили в пресс-службе КНБ РК.

С начала года в условиях действующих карантинных ограничений это не первая попытка незаконного пересечения границы, которая пресечена военнослужащими Пограничной службы. Учитывая складывающуюся обстановку пограничники усилили контрольные мероприятия на государственной границе с целью выявления нарушителей государственной границы.


Жамбылская область   Пограничники   Регионы Казахстана   КНБ  
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