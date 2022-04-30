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Пограничники задержали 109 браконьеров на Каспии

30 Апреля 2022, 15:38
Пограничники задержали 109 браконьеров на Каспии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

30 апреля завершается проведение очередного этапа совместных с государственными органами (МВД и МЭГПР) и Пограничной службой ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности.

«В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств. Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов.

Изъято более 300 км орудий браконьерского лова», - говорится в сообщении ведомства.

В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4 803 частиковых пород, а также 43 тюленя.

Предотвращенный ущерб в результате действий Пограничной службы оценивается на сумму более 1 млрд тенге.

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Борьба с преступностью   Пограничники   КНБ   Каспийское море  
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