ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничники спасли девушку в заброшенной кошаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«20 марта т.г. военнослужащими управления ПС КНБ по Кордайскому району при патрулировании тыловых районов приграничья в заброшенной кошаре обнаружена девушка (1999 г.р.) с порезами кистей обеих рук. После оказания первой медицинской помощи девушка доставлена в Каракемер и передана под присмотр родителям, а также проинформированы правоохранительные органы для установления причин опрометчивого поступка», - говорится в сообщении.







