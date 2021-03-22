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    20:07, 21 Март 2021 | GMT +6

    Пограничники спасли девушку в заброшенной кошаре

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    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничники спасли девушку в заброшенной кошаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «20 марта т.г. военнослужащими управления ПС КНБ по Кордайскому району при патрулировании тыловых районов приграничья в заброшенной кошаре обнаружена девушка (1999 г.р.) с порезами кистей обеих рук. После оказания первой медицинской помощи девушка доставлена в Каракемер и передана под присмотр родителям, а также проинформированы правоохранительные органы для установления причин опрометчивого поступка», - говорится в сообщении.




    Теги:
    Жамбылская область КНБ Правоохранительные органы
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