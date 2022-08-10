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Пограничники РК пресекли контрабанду 100 кг черной икры в РФ
10 Августа 2022 19:20

Пограничники РК пресекли контрабанду 100 кг черной икры в РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 августа текущего года в автомобильном пункте пропуска «Сырым» Западно-Казахстанской области при проведении пограничного контроля двух грузовых автомашин, следовавших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, выявлены восемь термокоробок, укрытых от досмотровых мероприятий в винограде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«В ходе вскрытия, следственно-оперативной группой обнаружены банки с «черной икрой» весом около 100 кг.

Выявленный груз по компетенции передан в подразделения полиции МВД РК», - говорится в публикации пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.




Фото: gov.kz

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