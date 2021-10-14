Пограничники проводят мероприятия по защите биоресурсов Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничными ведомствами Казахстана и России в октябре текущего года проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Морскими пограничниками задержано более 40 граждан Казахстана, промышлявших браконьерством. Изъято около 20 000 метров рыболовных сетей, свыше 6 000 крючьев, 13 рыб осетровых и более 3 000 рыб чистиковых пород, которые были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный экономический ущерб государству составил более 60 млн тенге», - говорится в сообщении КНБ.