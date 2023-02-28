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Пограничники пресекли ввоз контрабанды на 90 млн тенге в Жамбылской области

28 Февраля 2023, 12:44
Пограничники пресекли ввоз контрабанды на 90 млн тенге в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКА ЯОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска «Карасу» Жамбылской области в ходе пограничного контроля задержан иностранный гражданин при попытке ввоза крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму около 90 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Задержанный передан в территориальное подразделение КГД МФ РК для дальнейшего разбирательства.


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