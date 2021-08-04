Пограничники пресекли незаконный вывоз краснокнижного растения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Алматинской области совместно с сотрудниками государственного национального природного парка «Иле Алатау» задержан житель населенного пункта Актоган Енбекшиказахского района, который осуществлял незаконный сбор лекарственных трав Макротомия красящая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

У задержанного, 1980 года рождения, обнаружены четыре мешка с краснокнижным растением, общим весом около 150 кг.

Вещественные доказательства переданы в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений.

Ранее 8 июля пограничниками предотвращены два случая незаконного сбора краснокнижного растения Макротомия красящая общим весом около 300 и 150 кг.



