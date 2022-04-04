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Пограничники пресекли крупную контрабанду золота

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 17:37
Пограничники пресекли крупную контрабанду золота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 апреля 2022 года в аэропорту города Нур-Султана при проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением «Стамбул-Нур-Султан» задержан гражданин РК за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Общий вес золотых изделий составил свыше 34 кг. Предварительная сумма задержанного товара составляет более 1 миллиарда тенге.

Правонарушение зарегистрировано в КУИ по части 1 статьи 234 (экономическая контрабанда в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Задержанный гражданин и золотые изделия будут переданы в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.


Фото: пресс-служба КНБ РК

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