Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ покрытия дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.



В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур.

В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:

международный пункт пропуска:

– «Акбалшык» авто (РК) – «Воскресенское» авто (РФ);

двусторонние пункты пропуска:

– «Убаган» авто (РК) – «Звериноголовское» (РФ)

– «Желкуар» (РК) – «Мариинский» (РФ)

– «Аят» (РК) – «Николаевка» (РФ)

– «Кондыбай» (РК) – «Комсомольский» (РФ).

С учетом сложившейся ситуации в ведомстве рекомендуют заблаговременно планировать маршруты движения.