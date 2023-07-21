Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ покрытия дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур.
В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:
международный пункт пропуска:
– «Акбалшык» авто (РК) – «Воскресенское» авто (РФ);
двусторонние пункты пропуска:
– «Убаган» авто (РК) – «Звериноголовское» (РФ)
– «Желкуар» (РК) – «Мариинский» (РФ)
– «Аят» (РК) – «Николаевка» (РФ)
– «Кондыбай» (РК) – «Комсомольский» (РФ).
С учетом сложившейся ситуации в ведомстве рекомендуют заблаговременно планировать маршруты движения.