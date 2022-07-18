18 Июля 2022 17:52

Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 марта № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» управлением пограничного контроля «Алматы» при координации Авиационной транспортной прокуратуры города Алматы с начала текущего года не допущен вывоз валюты из Республики Казахстан на сумму более 8 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Пограничная служба информирует граждан о том, что согласно подпункту первому пункта один Указа Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США», - говорится в публикации пресс-службы.









Фото: www.gov.kz