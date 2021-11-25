Новости
Пограничники предотвратили въезд иностранца с поддельным документом
25 Ноября 2021 21:17
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 21 ноября 2021 года в международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Исламской Республики Пакистан, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Республику Казахстан. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Новости по теме35 человек работают в усиленном режиме для расчистки столичного аэропорта от снега Об обстановке из-за погоды рассказали в столичном аэропорту Совместный план действий подписали Нацкомиссия по делам женщин и МВД
В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Республики Польша (аналог вида на жительство для иностранцев на территории Республики Польша) и авиабилеты по маршруту Алматы – Нур-Султан – Франкфурт.
При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID - карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.
Данному гражданину во въезде в РК отказали и депортировали.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О последних и предполагаемых изменениях в законодательство о СМИ рассказали в Алматы на «Media құрылтай-2021»
- Пограничники обнаружили схрон рыбы осетровых пород в Мангистауской области
- Какие развязки строятся в Алматы, рассказал замакима
- 25 млн тенге заработал организатор подпольного игорного заведения в Алматы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября
- «Эйр Астана» возобновляет рейсы в Индию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047