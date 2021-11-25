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Пограничники предотвратили въезд иностранца с поддельным документом

25 Ноября 2021 21:17
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Пограничники предотвратили въезд иностранца с поддельным документом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 21 ноября 2021 года в международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Исламской Республики Пакистан, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Республику Казахстан. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Республики Польша (аналог вида на жительство для иностранцев на территории Республики Польша) и авиабилеты по маршруту Алматы – Нур-Султан – Франкфурт.

При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID - карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.

Данному гражданину во въезде в РК отказали и депортировали.


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#Алматы   #Безопасность   #Пакистан   #КНБ РК   #Аэропорт  
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