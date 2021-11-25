Пограничники предотвратили въезд иностранца с поддельным документом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 21 ноября 2021 года в международном аэропорту Алматы пограничники задержали гражданина Исламской Республики Пакистан, прибывшего из Душанбе без основания для въезда в Республику Казахстан. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК, им предъявлены ID-карта Республики Польша (аналог вида на жительство для иностранцев на территории Республики Польша) и авиабилеты по маршруту Алматы – Нур-Султан – Франкфурт.

При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID - карта не соответствует установленному образцу и является поддельной.

Данному гражданину во въезде в РК отказали и депортировали.