Пограничники попрощались с погибшими

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ -ВКО. КАЗИНФОРМ - Пограничники попрощались с погибшими в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

10 января на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ, в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович.

12 января в городе Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Е. Карменова. Рядового Ш. Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.

С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.





Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.