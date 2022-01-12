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вчера 21:54
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Пограничники попрощались с погибшими
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ -ВКО. КАЗИНФОРМ - Пограничники попрощались с погибшими в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
10 января на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ, в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович.
12 января в городе Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Е. Карменова. Рядового Ш. Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.
С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.
Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.
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