+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пограничники попрощались с погибшими

12 Января 2022 21:54
Поделиться:
Пограничники попрощались с погибшими

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ - АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ -ВКО. КАЗИНФОРМ - Пограничники попрощались с погибшими в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

10 января на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ, в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович.

12 января в городе Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Е. Карменова. Рядового Ш. Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.

С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.


Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Восточно-Казахстанская область   #Жамбылская область   #Пограничники   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области
Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив