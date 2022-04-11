Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Пограничники обнаружили тело пропавшего 2 марта рядового

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Апреля 2022, 13:26
Пограничники обнаружили тело пропавшего 2 марта рядового

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба обнаружила тело пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

С момента пропажи реализован комплекс поисковых мероприятий, охвативших территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.

Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана. 9 апреля пограничники Кыргызстана сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы элементов военной формы.

10 апреля по инициативе департамента пограничной службы по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча, в ходе осмотра указанного места было обнаружено тело Бердишова.

По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.

Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий.

11 апреля 2022 года погранслужбой организована доставка тела рядового по месту жительства родителей в Кызылординскую область.

«Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова У.А. В настоящее время пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в т.ч. по организации ритуальных мероприятий», - говорится в сообщении КНБ.

Пограничники   Кыргызстан   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной