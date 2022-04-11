Пограничники обнаружили тело пропавшего 2 марта рядового

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба обнаружила тело пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

С момента пропажи реализован комплекс поисковых мероприятий, охвативших территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.

Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана. 9 апреля пограничники Кыргызстана сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы элементов военной формы.

10 апреля по инициативе департамента пограничной службы по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча, в ходе осмотра указанного места было обнаружено тело Бердишова.

По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.

Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий.

11 апреля 2022 года погранслужбой организована доставка тела рядового по месту жительства родителей в Кызылординскую область.

«Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова У.А. В настоящее время пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в т.ч. по организации ритуальных мероприятий», - говорится в сообщении КНБ.