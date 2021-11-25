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Пограничники обнаружили схрон рыбы осетровых пород в Мангистауской области

25 Ноября 2021 21:52
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Пограничники обнаружили схрон рыбы осетровых пород в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пограничники обнаружили 158 килограммов рыбы осетровых пород в схроне в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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В ходе совместных мероприятий Департамента Пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов населенного пункта Форт - Шевченко задержаны трое граждан, у которых обнаружена рыба осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 кг.

По данному факту начато досудебное расследование по п.п. 2, 4, 5 ч. 2 ст. 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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#Мангистауская область   #КНБ РК  
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