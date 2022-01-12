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    19:31, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Пограничники не допустили захвата стратегически значимых объектов в Алматы - КНБ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой намеревались организовать выступление. Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ«»

    Сообщается, что личный состав Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы.

    «Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение», - говорится в сообщении.

    Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины «Медеу».

    В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие Департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц, пытающихся незаконно скрыться за границей.

    Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.



    Теги:
    КНБ ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
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