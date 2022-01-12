Пограничники не допустили захвата стратегически значимых объектов в Алматы - КНБ
Сообщается, что личный состав Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы.
«Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение», - говорится в сообщении.
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины «Медеу».
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие Департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц, пытающихся незаконно скрыться за границей.
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.