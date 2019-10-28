Пограничник скончался в Атырау, предварительный диагноз - менингит

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау скончался военнослужащий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 октября в областную больницу фельдшером войсковой части доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция молниеносной формы. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя 5 часов скончался», - сообщили в управлении здравоохранения региона.

По предварительным данным, военнослужащий обратился за медицинской помощью 26 октября. В часть солдат прибыл 16 октября.

«Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В войсковой части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение», - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.

Как стало известно, мужчина проходил службу в войсковой части 2016 Пограничной службы КНБ РК.