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Пограничная академия выпустила молодых лейтенантов

Автор:  
Ринат Дусумов
29 Июня 2020, 20:03
Пограничная академия выпустила молодых лейтенантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной выпуск молодых офицеров состоялся в Пограничной академии КНБ РК. Торжественное вручение дипломов проводилось с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего в этом году учебное заведение окончили 226 офицеров, 26 из которых с отличием. Вместе с казахстанскими выпускниками, звания лейтенант удостоились 13 представителей Кыргызской Республики, и 18 Республики Таджикистан. Двое из них стали обладателями красных дипломов. Перед выпускниками с торжественной речью выступил начальник Пограничной академии КНБ полковник П.Поливанов, пожелавший лейтенантам успехов в дальнейшей службе», - сообщается на официальной странице Погранслужбы в Instagram .

В соответствии с традицией, в завершение мероприятия проведен ритуал прощания с боевым знаменем Академии.


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