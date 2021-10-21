РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Погорельцы из Риддера переехали в новые дома. Сейчас новоселы заняты приятными хлопотами, кто-то уже заказал баню, кто-то строит углярку, кто-то планирует как разбить огород. 32 благоустроенных дома со своими приусадебными участками расположились в новом микрорайоне «Ботаника», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Сложно поверить, что ещё два с половиной месяца назад люди со слезами на глазах смотрели как огненная стихия буквально «пожирает» их дома, оставляя только пепелища. Сейчас же в этих глазах радость от того, что, как и обещали в мае, людей не оставили один на один бедой.

Строительные компании региона в кратчайшие сроки возвели 32 дома, в каждом из которых установлены современные печи отопления и кухонные гарнитуры.

«Большое спасибо хочу сказать всем людям, которые помогли, - говорит одна из пострадавших от лесного пожара Анна Исенева. - Всем людям, «Казцинку» и просто всему аппарату города и Восточно-Казахстанской области – большое спасибо, что не оставили нас в беде, помогли каждому, не оставили без внимания».

Люди, не скрывая радости, строят планы, рассказывают о том, что планируют приобрести в первую очередь. Особенно приятно, отмечают новоселы, что строительные компании успели возвести детскую и спортивную площадки, футбольное поле. Провели центральное освещение, асфальтированную дорогу к домам. Установили автобусные остановки.

Также сообщается, что вместе с погорельцами новоселами в новом микрорайоне стали и две многодетных семьи. Застройка микрорайона продолжится. По плану уже в этом году будут разбиты участки под строительство еще 110 домов. В 2022 году по плану еще 110 участков будут выделены для строительства индивидуального жилья, и вероятнее всего именно этот, построенный, как говорится, всем миром, район станет в городе Риддере одним из самых уютных и комфортных.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения. По данным ДЧС ВКО, огнем было уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня.

Тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере и взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.