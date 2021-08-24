+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в столице

24 Августа 2021 19:24
Поделиться:
Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские устроили погоню за пьяным водителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Новости по теме
Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа Подозреваемого в интернет-мошенничестве задержали в столице «Скажи: жизнь ворам!»: оскорбление полицейского расследуют в Костанайской области

На территории столицы c 23 августа текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предупреждения и пресечения противоправных действий, нарушений общественного порядка и недопущения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся работы по выявлению нарушителей.

Так, в ночное время в 01.30 часов следственно-оперативной группой, отработки очередного вызова, был замечен автомобиль марки «Subaru», который грубо нарушил правила дорожного движения.

Полицейскими было принято решение остановить данное авто. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь людей. Оперативными действиями полицейских нарушитель был остановлен. При задержании 30-летнего водителя, от него исходил запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение средней степени.

«За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Водитель подвергнут административному аресту на пятнадцать суток и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет», - говорит начальник МПС ДП г. Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

За один день проведения ОПМ в столице зарегистрировано более 900 административных правонарушений, из них 4 факта управления транспортом в состоянии опьянения, 2 факта выезда на встречную полосу, выявлено 17 фактов не предоставления преимущества в движении пешеходам, 113 граждан нарушили правила движения пешеходами.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 августа
Подозреваемого в интернет-мошенничестве задержали в столице
«Скажи: жизнь ворам!»: оскорбление полицейского расследуют в Костанайской области
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
6 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Читайте также
Собрать детей осужденных в школу помогли в Нур-Султане
12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив