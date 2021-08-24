Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейские устроили погоню за пьяным водителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

На территории столицы c 23 августа текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предупреждения и пресечения противоправных действий, нарушений общественного порядка и недопущения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся работы по выявлению нарушителей.

Так, в ночное время в 01.30 часов следственно-оперативной группой, отработки очередного вызова, был замечен автомобиль марки «Subaru», который грубо нарушил правила дорожного движения.

Полицейскими было принято решение остановить данное авто. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь людей. Оперативными действиями полицейских нарушитель был остановлен. При задержании 30-летнего водителя, от него исходил запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение средней степени.

«За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Водитель подвергнут административному аресту на пятнадцать суток и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет», - говорит начальник МПС ДП г. Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

За один день проведения ОПМ в столице зарегистрировано более 900 административных правонарушений, из них 4 факта управления транспортом в состоянии опьянения, 2 факта выезда на встречную полосу, выявлено 17 фактов не предоставления преимущества в движении пешеходам, 113 граждан нарушили правила движения пешеходами.



