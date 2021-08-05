Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На одной из центральных улиц Талдыкоргана инспекторы РПП УП заметили автомашину Subaru, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он попытался скрыться.

«Водитель пытался уйти от погони во дворах, мчась по жилым районам. Уже через несколько минут полицейские догнали его и прижали к обочине», – рассказал начальник УП города Аскар Нурсапа.

В полиции отметили, что во время погони, несмотря на опасные маневры водителя, никто не пострадал.