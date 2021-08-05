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Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане

5 Августа 2021 10:10
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Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Погоня за пьяным водителем попала на видео в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На одной из центральных улиц Талдыкоргана инспекторы РПП УП заметили автомашину Subaru, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он попытался скрыться.
«Водитель пытался уйти от погони во дворах, мчась по жилым районам. Уже через несколько минут полицейские догнали его и прижали к обочине», – рассказал начальник УП города Аскар Нурсапа.
В полиции отметили, что во время погони, несмотря на опасные маневры водителя, никто не пострадал.
«В ходе беседы сотрудники полиции заметили, что от гражданина, сидящего за рулем авто, исходит запах спиртного. Во время проведения экспертизы врачи подтвердили наличие алкоголя в крови. 35-летний горожанин арестован на 15 суток, а также лишен водительских прав на семь лет», – дополнил Нурсапа.



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#Алматинская область   #Происшествия  
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