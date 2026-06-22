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    Погоня с участием казахстанки завершилась ДТП в Таиланде

    Казахстанка перекрыла движение на одной из главных дорог на севере Пхукета, после чего попыталась скрыться от полиции. В ходе преследования она столкнулась с фургоном и мотоциклом и была задержана, передает агентство Kaxinform со ссылкой на The Phuket News

    Погоня с участием казахстанки завершилась ДТП в Таиланде
    Фото: @phuketinsta

    По данным местной полиции, 30-летняя казахстанка припарковала автомобиль марки MG посреди дороги с включенными фарами и оставалась в нем более 20 минут.

    В полицию поступило сообщение о том, что она создает помехи движению. Водитель проигнорировала требования прибывших на место сотрудников и попыталась скрыться.

    Погоня длилась несколько часов. Автомобиль создавал опасные ситуации на дороге, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом и мотоциклом в районе старого аэропорта Пхукета.

    Вследствие происшествия пострадали два человека, включая саму нарушительницу. 

    Полицейским пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы задержать ее. 

    Погоня с участием казахстанки завершилась ДТП в Таиланде
    Фото: The Phuket News

    По данным издания, несколькими днями ранее женщина уже была замешана в аналогичном инциденте. Полиция сообщила, что она находилась в состоянии эмоционального потрясения из-за проблем в личных отношениях.

    Ранее сообщалось, что казахстанец погиб в ДТП в Таиланде

    Казахстанцы ДТП Таиланд В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор