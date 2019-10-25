Поголовье куланов в Казахстане превысило 4000 особей

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Два кулана перевезены из Барсакельмеса в Тургайскую степь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

11 октября 2019 года два кулана были перевезены в центр реинтродукции диких копытных на территорию государственного природного резервата «Алтын Дала» из «Барсакельмесского» государственного природного заповедника.

Проект «Реинтродукция кулана в Казахстане» начат в 2017 году совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия и Норвежским институтом охраны природы.

Сакен Дилдахмет также рассказал об истории куланов.





В недалеком прошлом в Казахстане обитало 3 подвида куланов: монгольский на востоке, казахстанский на юге и в центральном регионе и туркменский на западе страны. К началу XX века казахстанская разновидность полностью вымерла, а монгольская и туркменская мигрировали с территории республики. Большое количество куланов погибло во время сильных джутов.

На сегодня популяция куланов сохранились в восьми странах мира. По оценкам исследователей, на Земле осталось всего около 55 000 особей. 75% от всей численности куланов обитает в Южной Монголии. В соседнем Китае количество животных достигает – 5000.





В нашей стране кулан занесен в Красную книгу и признан редким видом, находящимся под угрозой исчезновения. На 2019 год поголовье куланов в Казахстане составляет более 4000 особей и постепенно растет, хотя полвека назад их численность не превышала и 100 голов.

Восстановление популяции куланов в Казахстане началось в далеком 1953 году. Из Туркменистана на остров Барсакельмес было доставлено 14 особей туркменского подвида. За тридцать лет их численность выросла до 272.В 80-х годах 27 животных перевезли на современную территорию национального парка «Алтын-Эмель», где сейчас находится самая большая популяция куланов в стране – 3500 особей.





Теперь об отлове. Животные были отловлены совместной группой казахстанских и иностранных специалистов несколькими днями ранее. После передержки они присоединятся к выпущенным годом ранее в дикую природу животным.

Кроме того, для изучения поведения куланов и улучшения их охраны, в период отловов три кулана были помечены GPS-передатчиками. Таким образом, на территории Барсакельмесского заповедника обитает шесть помеченных животных.

Если учесть двух животных с передатчиками в нацинальном парке Алтын-Эмель и двух в Иргиз-Тургайском резервате, то в целом, по Казахстану ценнейшую информацию мы получаем от десяти куланов.





Мероприятие является частью международного проекта по реинтродукции куланов в Центральном Казахстане, реализуемого АСБК, Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнёрами с 2017 года.

В отловах и перевозке куланов принимали участие сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Центра переселения РКГП «ПО «Охотзоопром», Барсакельмесского заповедника, Кызылординской и Костанайской областных территориальных инспекций, государственного природного резервата «Алтын Дала«, а также ветеринары из Австрии, Франции, Германии и Венгрии.





Авторы фото: Петра Каченски, Джон Линнел и Катарина Мар.