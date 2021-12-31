Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве регионов Казахстана 31 декабря ожидается погода без осадков, лишь на западе и юге страны, с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется вероятность осадков в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла. По области ожидается туман.

В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 9-11 мороза.

В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 12-14 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 14-16 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днём 13-15 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидается туман.

Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидается туман, местами резкое понижение температуры до -33 градусов.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

Ранее РГП «Казгидромет» дал прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2021 года – 1 января 2022 года. По данным синоптиков, антициклон принесет в страну сильные морозы.