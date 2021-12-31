+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 31 декабря

31 Декабря 2021 00:16
Поделиться:
Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве регионов Казахстана 31 декабря ожидается погода без осадков, лишь на западе и юге страны, с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется вероятность осадков в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла. По области ожидается туман.

В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 9-11 мороза.

В Атырау облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 12-14 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 14-16 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днём 13-15 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 6-8 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидается туман.

Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидается туман, местами резкое понижение температуры до -33 градусов.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

Ранее РГП «Казгидромет» дал прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2021 года – 1 января 2022 года. По данным синоптиков, антициклон принесет в страну сильные морозы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО
Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
4 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 ЕС: ковид бьёт рекорды
Читайте также
Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив