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Погоду без осадков прогнозируют синоптики на большей части Казахстана
22 Сентября 2022, 00:12

Погоду без осадков прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК по-прежнему будет находится под влиянием обширного антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами и усилением ветра. Ночью и утром на севере страны ожидается туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, на северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

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