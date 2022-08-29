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Погоду без осадков прогнозируют синоптики 29 августа в Казахстане
29 Августа 2022 00:01

Погоду без осадков прогнозируют синоптики 29 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Погоду Казахстана будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная погода, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает Казгидромет, лишь на северо-западе, в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской областей сохраняется, на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей сохраняется сильная жара.

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