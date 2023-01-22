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Погоду без осадков прогнозируют на большей части РК

22 Января 2023, 00:39
Погоду без осадков прогнозируют на большей части РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный Северо-западный антициклон определит погоду на большей части Казахстана 22 января, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана прогнозируется погода без осадков, лишь на северо-востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге, востоке страны ожидается усиление ветра, на крайнем юге РК - туман.
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