Погоду без осадков прогнозируют на большей части РК

22 Января 2023, 00:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный Северо-западный антициклон определит погоду на большей части Казахстана 22 января, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана прогнозируется погода без осадков, лишь на северо-востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге, востоке страны ожидается усиление ветра, на крайнем юге РК - туман.