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вчера 21:09
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Погоду без осадков прогнозируют 7 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного антициклон на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информаци РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах области – ветер 15-20 м/с.
На западе, севере Акмолинской, Западно-Казахстанской, днем в Павлодарской областей – усиление ветра 15-20 м/с.
В районе Алакольских озер Алматинской области, в центральной части Восточно-Казахстанской области усилится ветер до 15-22 м/с.
На севере и в центре Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере области порывы до 23-28 м/с.
Ночью и утром в предгорных и южных районах Туркестанской области – туман.
Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
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