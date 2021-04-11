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    00:42, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Погоду без осадков прогнозируют 11 апреля на большей части Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть республики будет оказывать влияние отрог антициколона, с связи с чем на большей части ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гроза, град, усиление ветра, на юге, юго-западе республики - с пыльной бурей.

    В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами - усиление ветра 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей.

    В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Карагандинской области порывы 25 м/с.

    В Костанайской области местами ожидается туман.


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