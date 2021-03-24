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    18:50, 23 Март 2021 | GMT +6

    Погоду без осадков обещают синоптики астанчанам 24 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в столице рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Сегодня, 23 марта, в столице наблюдается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 0-2 мороза.

    Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность и погоду без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.



    Теги:
    Погода Казгидромет Астана
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