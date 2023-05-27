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Погоду без осадков и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 07:16
Погоду без осадков и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, востоке и юго-востоке РК ожидаются дожди с грозами, а на остальной части республики под влиянием отрога Северного антициклона сохранится ясная погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской, на востоке, в центре Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Костанайской области – высокая пожарная опасность.

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