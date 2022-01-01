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Погоду без осадков и туман прогнозируют в большинстве городов Казахстана 1 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погоду без осадков прогнозируют на большей части территории Казахстана 1 января, лишь в некоторых регионах ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидается туман.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидается туман.
В Атырау облачно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 12-14 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 10-12 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус мороза, днём 11-13 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 1-3 мороза. По области ожидается туман.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 13-15 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов мороза, днём 15-17 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 2-4 тепла.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 7-9 тепла. По области ожидается туман.
В Туркестане переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 4-6 тепла.
В Уральске переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса. По области ожидаются туман, гололёд.
Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 6-8 мороза.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём 4-6 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днём 6-8 тепла.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана.
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