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Погода в Казахстане 25 февраля: осадки, туман и метель

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Февраля 2023, 01:00
Погода в Казахстане 25 февраля: осадки, туман и метель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 февраля на территории республики ожидаются осадки, гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в восточной половине Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки, на юге, востоке, юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в западной половине страны - погода без осадков. По территории республики ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью», - прогнозируют синоптики.


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