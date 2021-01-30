Погода ухудшается в Атырауской области: ДЧС предупреждает водителей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О резком ухудшении погоды предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным филиала РГП «Казгидромет» с ночи 29 января по 20.00 часов 30 января на территории Атырауской области ожидается туман, гололед.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает: «Следите за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях. Если водителям придется выезжать на дорогу, сбавьте скорость в районе тумана, если видимость на дороге не превышает 2 метров, необходимо остановить движение. Во время гололеда не подходите к движущемуся транспорту. Водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, особенно на тормозную систему, исправность колес и их соответствие сезону»,- предупредили в пресс-службе ДЧС области.