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    01:12, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Погода ухудшается в Атырауской области: ДЧС предупреждает водителей

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О резком ухудшении погоды предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным филиала РГП «Казгидромет» с ночи 29 января по 20.00 часов 30 января на территории Атырауской области ожидается туман, гололед.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает: «Следите за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях. Если водителям придется выезжать на дорогу, сбавьте скорость в районе тумана, если видимость на дороге не превышает 2 метров, необходимо остановить движение. Во время гололеда не подходите к движущемуся транспорту. Водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, особенно на тормозную систему, исправность колес и их соответствие сезону»,- предупредили в пресс-службе ДЧС области.


    Теги:
    Атырауская область Погода
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