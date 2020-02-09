Погода на девятое февраля: на севере Казахстана – метели, на юге – грозы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на девятое февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием глубокой ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), в южных регионах с грозой. Лишь на западе и юго-востоке республики погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью.

В Акмолинской области ожидаются местами туман, гололед, метель, ветер 15-23 м/с. В Северо-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами туман, в Актюбинской области местами гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, гололед, ветер 15-23, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами туман, гололед, днем усиление ветра 18 м/с, метель. В Алматинской, Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с, в Алматинской области в районе Жаланашколя порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Туркестанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28, на горных перевалах 30 м/с и более.