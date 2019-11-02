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Погода на 2 ноября: на севере – метель, на юго-востоке – гроза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе и севере– гололед, на севере – метель, на юго-востоке – гроза, передает МИА «Казинформ».
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью - метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанкой, Костанайской, ночью Павлодарской, Акмолинской, днем Туркестанской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях - туман.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 17-22 м/с.
В Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматинской области местами ожидается гроза.
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