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Погода на 2 ноября: на севере – метель, на юго-востоке – гроза

2 Ноября 2019 05:32
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Погода на 2 ноября: на севере – метель, на юго-востоке – гроза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе и севере– гололед, на севере – метель, на юго-востоке – гроза, передает МИА «Казинформ».

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В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью - метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанкой, Костанайской, ночью Павлодарской, Акмолинской, днем Туркестанской, Кызылординской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях - туман.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 17-22 м/с.

В Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области местами ожидается гроза.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Погода,
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Гульжан Тасмаганбетова

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