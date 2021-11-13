Погода на 14 ноября: на севере Казахстана – снег, на юге – дождь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере - с низовой метелью, гололед, на юге – туман», - говорится в сообщении «Казгидрометра».

По прогнозам синоптиков, на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью на юго-западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Костанайской области ожидается гололед, на востоке - усиление ветра 15-20 м/с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, на севере - усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются усиление ветра, днем на большей части 15-20, в горных районах порывы 23 м/с, на севере пыльная буря, ночью и утром в горных, предгорных районах - туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге – туман, на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются усиление ветра 15-20, днем на юго-западе порывы 23-28 м/с, ночью и утром в горных районах - туман, гололед.

Днем в центре Кызылординской, на юго-западе Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.