×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 8 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Погода на 14 ноября: на севере Казахстана – снег, на юге – дождь

13 Ноября 2021 17:10
Поделиться:
Погода на 14 ноября: на севере Казахстана – снег, на юге – дождь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана 23 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области

«Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере - с низовой метелью, гололед, на юге – туман», - говорится в сообщении «Казгидрометра».

По прогнозам синоптиков, на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью на юго-западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Костанайской области ожидается гололед, на востоке - усиление ветра 15-20 м/с низовой метелью.

Ночью на большей части, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, на севере - усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются усиление ветра, днем на большей части 15-20, в горных районах порывы 23 м/с, на севере пыльная буря, ночью и утром в горных, предгорных районах - туман.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге – туман, на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются усиление ветра 15-20, днем на юго-западе порывы 23-28 м/с, ночью и утром в горных районах - туман, гололед.

Днем в центре Кызылординской, на юго-западе Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
23 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области
Популярное
1 Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
2 Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
3 Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
4 Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
5 Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
6 1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от коронавируса
Вопрос переполненных в пандемию автобусов прокомментировал Алексей Цой
Можно ли в Алматы проводить новогодние корпоративы
Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка
Опубликован список нарушителей режима самоизоляции в Нур-Султане
1220 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив