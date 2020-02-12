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Погода на 13 февраля: осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

12 Февраля 2020 23:56
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Погода на 13 февраля: осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 13 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе и западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), в центре, на востоке, севере и северо-западе – снег. Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, на юго-востоке до 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, местами 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью, местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области в районе Жаланашколя 18-23 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанкой областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангистауской области ночью, Атырауской, Западно-Казахстанкой – днем усиление ветра, местами 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра в Костанайской области 18 м/с, в Северо-Казахстанской – 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – гололед, метель. В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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