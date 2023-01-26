Погода без осадков сохранится в Казахстане 26 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запад, юг, юго-восток страны будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем 26 января сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Остальная территория РК все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, поэтому ожидаются снег с низовой метелью, усиление ветра, на западе и юге страны - туман.

Ночью на севере и востоке Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов.