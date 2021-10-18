Погода без осадков сохранится в Казахстане 18 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 октября по-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке страны ожидается – туман, в южных регионах усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и юге Северо-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской областях ожидается туман.