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    00:07, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Погода без осадков сохранится в Казахстане 18 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 18 октября по-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке страны ожидается – туман, в южных регионах усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылординской области усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере и юге Северо-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской областях ожидается туман.


    Теги:
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