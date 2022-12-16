Погода без осадков сохранится в Казахстане 16 декабря

16 Декабря 2022, 00:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК 16 декабря по-прежнему находится под влиянием Монгольского антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на крайнем западе и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, на западе -гололед.

На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.