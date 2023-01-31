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Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана

31 Января 2023, 00:06
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем 31 января сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Лишь на севере и в центре РК под влиянием ложбины Северного циклона ожидается небольшой снег с низовой метелью, а на юге страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, туман, гололед», - прогнозируют синоптики.


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