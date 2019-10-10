Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
вчера 23:04
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:41
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:40
-
-
-
-
-
-
вчера 17:11
-
-
-
-
-
вчера 16:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:12
-
-
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в четверг
10 Октября 2019 04:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана в четверг сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), на севере – возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеШтормовое предупреждение объявлено в двух областях республики Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября
Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град.
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – с пыльной бурей.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.
Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 м/с.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана
- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики
- Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября
- Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября
- Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября
- Гроза накроет Атыраускую область
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047