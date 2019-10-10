Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в четверг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана в четверг сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), на севере – возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области – с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.