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Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 6 апреля

Махаббат Сыздыкова
5 Апреля 2023, 23:49
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 6 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 апреля на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, дожди ожидаются лишь на юге страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах - сильные дожди с грозами. На юге страны – град, на западе – туман. По республике на юге, востоке ожидается сильный ветер», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Ночью в горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах Жетысуской области сохраняются заморозки 2-4 градуса.


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