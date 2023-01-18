Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 18 января

18 Января 2023, 01:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Практически вся территория находится под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков. Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, с низовой метелью, на юге страны – усиление ветра, туман.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов.